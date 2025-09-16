FenImprese Avellino: ecco Dello Russo e Pisano per FenDonne e FenGiovani I rappresentanti dei comparti saranno la voce degli imprenditori presso le istituzioni

Continua il processo di crescita di FenImprese sul territorio provinciale di Avellino. Nella giornata di ieri, presso la sede provinciale, il presidente Marco Morano ha conferito due incarichi nominando i rappresentanti di due importanti categorie: ‘’Fen Donne’’ e ‘’Fen Giovani’’. I due Comparti ora rappresentati rispettivamente da Ermelinda Dello Russo per ‘’Fen Donne’’ e Francesco Pisano per ‘’Fen Giovani’’ saranno un punto di riferimento per l’Imprenditoria femminile e per i giovani imprenditori. I rappresentanti dei comparti saranno la voce degli imprenditori presso le istituzioni. FenImprese Avellino augura buon lavoro sicura che l’incarico sarà svolto con determinazione e passione, caratteristiche che contraddistinguono da sempre la federazione.