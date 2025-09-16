Continua il processo di crescita di FenImprese sul territorio provinciale di Avellino. Nella giornata di ieri, presso la sede provinciale, il presidente Marco Morano ha conferito due incarichi nominando i rappresentanti di due importanti categorie: ‘’Fen Donne’’ e ‘’Fen Giovani’’. I due Comparti ora rappresentati rispettivamente da Ermelinda Dello Russo per ‘’Fen Donne’’ e Francesco Pisano per ‘’Fen Giovani’’ saranno un punto di riferimento per l’Imprenditoria femminile e per i giovani imprenditori. I rappresentanti dei comparti saranno la voce degli imprenditori presso le istituzioni. FenImprese Avellino augura buon lavoro sicura che l’incarico sarà svolto con determinazione e passione, caratteristiche che contraddistinguono da sempre la federazione.
FenImprese Avellino: ecco Dello Russo e Pisano per FenDonne e FenGiovani
