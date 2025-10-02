Alto Calore, Fecma Cisl Campania: "Si prosegua sulla strada del risanamento" "Soddisfazione per l’individuazione del nuovo amministratore delegato di ACS"

"La Femca Cisl Campania, insieme alla componente Femca della RSU di Alto Calore Servizi, esprime la propria soddisfazione per l’individuazione del nuovo Amministratore Delegato di ACS, nella persona del Prof.ssa Avv. Alfonsina De Felice, cui formula i migliori auguri di buon lavoro": così la Fecma Cisl regionale in una nota. "La scrivente O.S. auspica che l’Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal Concordato, prosegua sulla strada del risanamento. A tal fine la componente Femca della RSU è pronta sin da subito a continuare a fare la sua parte auspicando un confronto serio e articolato, al fine di mettere in sicurezza l’Azienda e conseguentemente garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di Alto Calore. Con l’occasione, come già fatto in precedenti momenti e nelle sedi deputate, la Femca Cisl Campania si rivolge ai componenti dell’Ambito Distrettuale Irpino e successivamente all’Ente Idrico Campano, affinchè valutino, nella condizione finanziaria data di ACS, di assumere delle scelte che, salvaguardando i livelli occupazionali e le peculiarita del terrorio, porti ad una forma di gestione industriale del Servizio Idrico Integrato attraverso un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, che, a nostro avviso, rimane l’unica soluzione per assicurare una gestione efficiente ed efficace del servizio reso ai cittadini".