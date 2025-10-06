Super dazi sulla pasta, Graziano: rovinati dai furbi che hanno barato Colpiti i colossi del grano made in Italy, il pastificio Graziano e la rabbia sui social

“Basta! Chi ha barato con l’antidumping ha rovinato tutti noi, onesti produttori italiani di pasta”. Indignazione e rabbia sui canali social del Pastificio Graziano.

L’Irpinia e lo choc da super dazi

La tempesta dei super-dazi americani non risparmia l’Irpinia, dove la pasta è più di un mestiere: è una fede tramandata come un cognome. Ma quando oltreoceano si decide che la pasta italiana deve pagare il 107% in più per entrare nei supermercati, quella fede rischia di diventare un lusso per pochi.

La voce degli imprenditori onesti: “Noi paghiamo per colpa di pochi”

Scrive l'azienda:“ ” Io, titolare del Pastificio Graziano, ho investito migliaia di euro in fiere Usa, campioni spediti, relazioni solide… e ora? Super-dazi al 107% ci buttano fuori dal mercato! Il 50% della mia produzione era per gli USA, famiglie americane che amano la nostra pasta artigianale. Colpa di pochi furbi, paghiamo noi seri? È una pugnalata alle nostre eccellenze. Anche un appello finale: “Americani veri, non mollate l’Italia autentica! Boicottate la pasta ‘fake’ e fate sentire la vostra voce al Congresso”.