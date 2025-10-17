La filiera italiana del grano in Irpinia e i riflessi dei dazi americani Se n’è discusso oggi a Flumeri in occasione meeting annuale IncontrArmando

La filiera italiana del grano, la difesa del made in Italy e i riflessi dei dazi americani sull’economia. Se n’è discusso oggi a Flumeri in occasione del meeting annuale IncontrArmando alla presenza di numerose autorità. A fare di onori di casa il patron Armando De Matteis.

Filiera e pasta di qualità: l’export e la competitività sui mercati internazionali in un momento di grande incertezza legato ai riflessi dei dazi americani. In un mercato globale sempre più sfidante, come valorizzare il prodotto italiano di qualità? Quali strategie adottare per sostenere l'intera filiera della pasta e promuovere l'eccellenza del grano italiano nei mercati esteri?

"I dazi sono un elemento di grande incertezza, quello che succederà lo vedremo esattamente solo nei prossimi mesi.

Quello che l'amministrazione americana sta generando - ha detto Marco De Matteis, amministratore delegato De Matteis agroalimentare spa società Benefit - è certamente al momento poco chiaro, sia per quanto riguarda le aziende italiane che esportano, ma anche direi per i consumatori americani, che in questo momento sono indecisi sul fatto che questi dazi possano generare inflazione, ci sono molti dubbi, ma siamo in ogni caso fiduciosi. Si troveranno certamente nuovi equilibri".

In un video messaggio, da Roma il ministro Matteo Piantedosi si è congratulato con l'azienda irpina simbolo di eccellenza nel mondo.