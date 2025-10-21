Avellino: crisi Denso, le sigle sindacali chiedono una riunione urgente E’ arrivato il momento di fare chiarezza - dichiarano Zaolino, Iacovacci e Galano

"Dopo l’incontro di ieri a Torino con Stellantis, arrivano brutte notizie per l’indotto dell’ Automotive. La crisi della Denso di Pianodardine può solo peggiorare, visti i volumi dichiarati da Stellantis".

Le Segreterie Provinciali di Fim/Uglm/Fismic insieme alle Rsu hanno valutato in una riunione specifica che l’impatto sullo stabilimento di Avellino, porterà all’aumento degli esuberi.

"E’ arrivato il momento di fare chiarezza - dichiarano Zaolino, Iacovacci e Galano - Abbiamo gli ammortizzatori Sociali che scadono a dicembre. Gli investimenti annunciati in estate sono scomparsi (12 Milioni di quota aziendale e 8 di quota pubblica). Ci sono Quadri Dirigenti che dopo mesi non sono stati sostituiti. Alla luce di queste situazioni allarmanti abbiamo deciso di fare chiarezza dentro e fuori la fabbrica di Pianodardine.

Abbiamo chiesto all’Unione Industriale di Avellino di convocare una riunione con i massimi Dirigenti Nazionali di Denso e vetrificare quali iniziative congiunte possiamo condividere per fare le pressioni giuste sia sul Governo Nazionale e sia su Stellantis.