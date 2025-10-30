CISL Irpinia-Sannio: "Dieci proposte ai candidati per la Regione Campania" Vecchione: "Non facciamo il tifo per nessuno. Vogliamo l'ascolto per il territorio"

La CISL Campania rilancia dall'Irpinia e dal Sannio il manifesto con dieci proposte per la Regione nelle elezioni regionali. "Un'agenda di futuro, costruita con ascolto, responsabilità e partecipazione": si legge nella presentazione dei punti programmatici. "Sono tre mesi che stiamo lavorando su questa tematica. - ha affermato il segretario generale CISL IrpiniaSannio, Fernando Vecchione - Abbiamo ascoltato la voce dei lavoratori, del gruppo dirigente della CISL Irpinia-Sannio e della CISL nazionale. Mettiamo in campo un'iniziativa per lavoro, welfare e territorio. Incontreremo Roberto Fico ed Edmondo Cirielli. Non facciamo il tifo per nessuno. Vogliamo l'ascolto, sono dieci punti che sottoporremo ai candidati alla presidenza, ma anche ai possibili futuri consiglieri o assessori",

"Incontri monotematici costanti"

Il progetto non si ferma: "I punti sono le politiche sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, la fiscalità locale, le politiche attive e formazione, trasporti pubblici locali, infrastrutture e sicurezza, energia, difesa e cura del territorio, le aree interne, cultura, turismo e commercio, politiche industriali, desertificazione e le politiche abitative. - ha aggiunto Vecchione - Non diciamo al presidente della Regione Campania che queste cose devono essere fatte in cento giorni. Sarebbe utopia. Ma vogliamo degli incontri monotematici costanti per la comunicazione tra le organizzazioni sindacali e la Regione. È un programma che deve durare cinque anni".