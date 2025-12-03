Crisi commercio: sollecitiamo impegno deputazione regionale irpina e Fico L'appello di Giuseppe Marinelli Confesercenti Avellino

“Il commercio irpino e in particolare i negozi di vicinato hanno bisogno di interventi strutturali e di misure di promozione delle attività, per uscire da una fase di crisi che va avanti da tempo.

Nel formulare i nostri auguri di buon lavoro al neo presidente della giunta regionale, Roberto Fico, e ai consiglieri della deputazione irpina di Palazzo Santa Lucia, sollecitiamo massimo impegno su questi temi”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino.

“Anche durante la campagna elettorale - ha continuato il rappresentante dell’organizzazione di categoria - abbiamo cercato di mettere al centro della discussione questioni importanti per gli operatori del terziario, che resta uno dei comparti che genera più occupazione nonostante i problemi che vive, e per l’intera economia locale.

Da parte di alcuni candidati abbiamo ricevuto riscontri positivi e attenzione in merito alle nostre sollecitazioni, anche con comunicati e dichiarazioni pubbliche, per le quali esprimiamo il nostro apprezzamento.

E’ necessario però che politica e istituzioni si attivino maggiormente e concretamente sulle emergenze di un settore in forte difficoltà, il cui declino ha un notevole impatto anche in termini di qualità della vita del territorio, costituendo un servizio di primaria importanza, soprattutto in un’area che soffre un costante processo di desertificazione, ma anche per la sicurezza dei centri urbani, per porre un argine al degrado dei quartieri e per la valorizzazione del patrimonio abitativo, immobiliare e infrastrutturale.

Per invertire la tendenza, occorre un lavoro sinergico di tutti i livelli istituzionali. Se il futuro del commercio è una vertenza di ordine nazionale, che richiede l’intervento del governo centrale, le prospettive del comparto nelle aree interne sono ancora più complicate, a causa di deficit del sistema economico e produttivo. Fondamentale è quindi l’azione messa in campo da Regione ed enti locali.

Un nodo da affrontare nell’ambito di una strategia generale di sviluppo della provincia di Avellino, nel contesto campano e meridionale, e di ammodernamento infrastrutturale, strettamente connessa alla valorizzazione delle risorse del territorio e con politiche di settore che puntino alla salvaguardia delle attività storiche, stimolino la creazione di nuove imprese, promuovano l’innovazione, agevolino la gestione con misure tese alla riduzione dei costi fissi.

Tra gli interventi che la Regione dovrebbe adottare, riteniamo prioritaria la promozione dei Distretti del commercio e la piena attuazione degli strumenti e delle norme introdotte dal nuovo Testo unico sul commercio in Campania, volte alla conservazione delle attività di prossimità e all’interconnessione con gli altri segmenti economici”

“Auspichiamo pertanto risposte efficaci - ha concluso Marinelli - dalla costituenda giunta regionale e dall’intero consiglio, oltre che un’azione di ascolto e di proposta da parte dei consiglieri regionali irpini, confermando la nostra disponibilità al confronto”.