Stellantis: comitato esecutivo chiede investimenti e nuova occupazione

La nota di Fim Cisl, Uilm, Fismic Consal e Ugl metalmeccanici

stellantis comitato esecutivo chiede investimenti e nuova occupazione

Lo stabilimento ha un età media che supera i 50 anni, è arrivato il momento di programmare un ricambio generazionale...

Pratola Serra.  

Nella riunione di questa mattina il comitato esecutivo unitario dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, ha chiesto ufficialmente alla direzione aziendale, nuovi investimenti e nuova occupazione.

La fabbrica è tornata ai volumi pre-crisi del 2008. Numeri da record presentati dalla direzione aziendale che incoraggiano un sano ottimismo.

"Per l'anno 2026 i volumi supereranno quota 500.000 e per il 2027 si prevede una ulteriore crescita - si legge nalla nota a firma di Fim Cisl, Uilm, Fismic Consal e Ugl metalmeccanici".

 "Il passaggio dalla crisi alla ripresa dichiarano i cinque componenti del comitato esecutivo è l'occasione per programmare certezze produttive e nuova occupazione.

Lo stabilimento ha un età media che supera i 50 anni, è arrivato il momento di programmare un ricambio generazionale.

La partecipazione come modello alternativo al conflitto, sposato da qualcuno, deve essere premiato.

Chi ha firmato a giugno 2010 il Ccsl, accettando la sfida del compianto Marchionne, deve vincere questa sfida dimostrando a tutti i lavoratori che stiamo dalla parte giusta della storia".

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