Stellantis: comitato esecutivo chiede investimenti e nuova occupazione

Nella riunione di questa mattina il comitato esecutivo unitario dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, ha chiesto ufficialmente alla direzione aziendale, nuovi investimenti e nuova occupazione.
La fabbrica è tornata ai volumi pre-crisi del 2008. Numeri da record presentati dalla direzione aziendale che incoraggiano un sano ottimismo.
"Per l'anno 2026 i volumi supereranno quota 500.000 e per il 2027 si prevede una ulteriore crescita - si legge nalla nota a firma di Fim Cisl, Uilm, Fismic Consal e Ugl metalmeccanici".
"Il passaggio dalla crisi alla ripresa dichiarano i cinque componenti del comitato esecutivo è l'occasione per programmare certezze produttive e nuova occupazione.
Lo stabilimento ha un età media che supera i 50 anni, è arrivato il momento di programmare un ricambio generazionale.
La partecipazione come modello alternativo al conflitto, sposato da qualcuno, deve essere premiato.
Chi ha firmato a giugno 2010 il Ccsl, accettando la sfida del compianto Marchionne, deve vincere questa sfida dimostrando a tutti i lavoratori che stiamo dalla parte giusta della storia".