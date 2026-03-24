Confindustria, Petitto: "Grazie colleghi, insieme per una nuova Irpinia" Angelo Petitto designato alla presidenza degli imprenditori irpini, il post sui social

E' Angelo Petitto Presidente del Cda della Ctp srl e attuale Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Avellino il nuovo numero uno designato alla guida di Confindustria Avellino. "Ringrazio i colleghi imprenditori per l’investitura che accolgo con profondo senso di responsabilità in un momento economico e politico a livello globale molto delicato! Un ringraziamento speciale al Presidente Emilio De Vizia uomo di grande visione e profonda umanità. Cercheremo insieme alla nuova squadra che sarà composta da imprenditori capaci e competenti di dare una visione ed un contributo di sviluppo al nostro amato territorio l’Irpinia". Così sui social il dottore Petitto commenta la notizia della sua investitura alla guida degli industriali irpini, in un particolare momento economico a livello mondiale.

Ieri la scelta

II Consiglio Generale di Confindustria Avellino, riunitosi ieri, sulla base della Relazione finale della Commissione di Designazione ha approvato la proposta emersa, pertanto il candidato designato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030 è il dott. Angelo Petitto, Presidente del C.d.A. della CTP Srl con sede in Manocalzati, attuale Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Avellino. Come previsto dalle disposizioni statutarie il neo Presidente designato in una successiva riunione del Consiglio Generale, illustrerà il suo programma e presenterà la sua squadra di sei vice – Presidenti elettivi. Dopo quest’ultimo passaggio l’assemblea di tutti gli associati sarà chiamata ad eleggere il nuovo Presidente.