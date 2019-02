De Mita: "I politici di oggi vogliono solo il potere" Il sindaco di Nusco: "La politica oggi è senza pensiero"

Ciriaco De Mita la sua riflessione sul momento che vive la città di Avellino e il paese la consegna quasi alla fine dell'incontro sul libro-documento dedicato alla memoria di Don Michele Grella a 10 anni dalla sua morte. "La politica oggi è senza pensiero, in questa città non mi sono mai riconosciuto, quello che un tempo veniva denunciato, ovvero la gestione del potere, oggi è il solo fine per governare. La competizione tra rinnovatori oggi è solo sul potere e in ogni caso il dramma sarà che anche una volta che avranno preso quel potere non sapranno che farsene". L'ex presidente del consiglio sembra mettere nel mirino anche il governo gialloverde quando parla di una sorta di improvvisazione di chi amministra il paese: "Ho la sensazione che la mancanza di pensiero sia preminente - insiste - E quelli che pensavano solo diventati muti. Quegli intellettuali che pontificavano ogni giorno, non parlano da anni"