Pd, De Luca e Sereni: Zingaretti per ritrovare unità Del Basso De Caro lancia Martina: "Figura garante e di buon senso"

Ad Avellino le varie correnti del pd scaldano i motori verso le primarie per la segreteria nazionale del 3 marzo. La mozione Zingaretti sostenuta da Enzo De Luca ha portato nel capoluogo irpino l'ex vice presidente della Camera Marina Sereni: il voto a Zingaretti per ritrovare unità e cambiare l'Italia. “Dobbiamo cambiare e costruire un campo di alleanze, largo, sociale e politico, che guardi al mondo del lavoro, delle imprese e del terzo settore. Abbiamo un governo che sta facendo disastri sul piano economico e sul piano culturale. L’Italia è isolata in Europa e nel mondo, abbiamo bisogno di ripartire, dobbiamo per forza dare una leadership certa ed autorevole.” De Luca torna invece sulle divisioni del partito a livello locale ammonendo chi guarda al proprio particulare e produce soltanto lacerazioni. “Non abbiamo rappresentanza parlamentare irpina, non abbiamo più il comune di Avellino, non abbiamo più la Provincia, dico a quelli che hanno a cuore le sorti del PD quando ci sarà uno scatto di reazione e di orgoglio che va al di là del proprio io?” Fa appello all'unità anche Umberto Del Basso De Caro che sponsorizza invece la candidatura di Maurizio Martina e scende in campo in prima persona per la segreteria regionale contro Annunziata e la Filippelli. Un voto per riportare al centro dell'agenda le aree interne con le sue difficoltà. “La mia presenza serve unicamente a marcare un territorio che ha diritto di rappresentanza.No al pensiero unico"