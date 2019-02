Gubitosa: "La Lioni-Grotta si farà. Basta terrorismo" E sulla Novolegno: "Non ci tireremo indietro"

Nessuna divisione il candidato sindaco lo sceglieranno i cittadini”. Nella galassia cinque stelle Michele Gubitosa prova a mettere da parte le polemiche tra i vertici e la base dei meet-up e si affida allo strumento della piattaforma Rousseau per il nome da candidare a Palazzo di Città. “Sono contento del numero delle persone intenzionate a partecipare alla campagna elettorale del Movimento cinque Stelle con il logo del Movimento. Vuol dire che c’è partecipazione e che le persone si rispecchiano nel pensiero del Movimento. Mi sarei invece preoccupato del contrario. Sono onorato di rappresentare un movimento che trasmette un pensiero che coinvolge molte persone. Qualunque cittadino che condivide il pensiero del movimento può proporre autonomamente la propria candidatura a sindaco o a consigliere sulla nostra piattaforma senza dover parlare con parlamentari o responsabili. Questa rappresenta l’espressione massima di poter partecipare alla vita politica della città senza rientrare nei soliti schemi. Qualunque nome dovesse uscire dalla piattaforma Russeau, per me sarà legge. Ripeto, sono i cittadini che decidono e non i parlamentari. Dal canto mio io farò campagna attiva affinché il movimento cinque stelle possa rivincere le amministrative al comune di Avellino” .

Sulla Lioni Grottaminarda: “È stata fatta tanta confusione per nulla. I lavori andranno avanti, si completerà l’autostrada Purtroppo si fa terrorismo su cose non vere, qui nessuno vuole bloccare i lavori né fermare l’economia in Irpinia. Erano stati completati il primo ed ultimo pezzo, in modo che i cittadini potessero vedere solo l’ingresso e l’uscita, ma avevano lasciato un enorme vuoto al centro. Il vuoto al centro per essere completato necessita di circa settanta milioni di euro. Se fosse dipeso dalle vecchie amministrazioni quella strada non si sarebbe mai completata, invece noi cercheremo non solo di completare e spendere gli oltre trecento milioni di euro che già sono stati stanziati tra Regione e Governo, ma cercheremo anche di colmare questo gap di settanta milioni che rappresenta proprio la parte centrale della strada su cui non è stato fatto nulla. Noi siamo per le grandi opere, per le opere utili e quindi le completeremo".

Sulla Novolegno: “Bisogna fare interventi sempre mirati a risolvere le problematiche e non interventi lasciati al caso. Bisogna informarsi, capire cosa è successo e trovare poi delle soluzioni. Personalmente sulla Novolegno non sono preparato, ho cercato di prendere quante più informazioni possibili ma ancora non ho capito cosa stia succedendo ma non ci tireremo indietro"