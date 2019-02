Sibilia: Grassi e Pallini si occupino della Novolegno Il sottosegretario: "Non mi occupo delle poltrone e delle polemiche. Penso ai fatti "

Non parla di una vera e propria divisione in casa 5 Stelle Carlo Sibilia ma non lesina di lanciare frecciate polemiche ai colleghi Pallini e Grassi che, guarda caso, domenica hanno partecipato agli stati generali dei Meet-up. E lo fa partendo dalla vertenza Novolegno. "Ognuno fa quello che vuole. Io credo sia più opportuno parlare di temi, penso che sia importante ad esempio incontrare i 117 operai della Novolegno e spero che chi è deputato a farlo (il riferimento è alla Pallini, capogruppo del M5S in commissione lavoro), lo faccia presto così come chi vuole dialogare con Confindustria (e qui il riferimento è a Grassi). Parlare di poltrone e polemiche non interessa a nessuno, siamo una deputazione ampia e i cittadini si aspettano che risolviamo i problemi altrimenti non serviamo a nulla. Non vogliamo fare gli stessi errori degli altri”. Una valutazione sul voto in Sardegna spinge Sibilia a parlare anche del capoluogo irpino verso le amministrative. “Avellino è antesignana: il lavoro svolto qui in tanti anni ha dato i suoi frutti e non a caso siamo riusciti a vincere le elezioni. Questa città è esempio di uno studio positivo della presenza sul territorio anche da parte dei parlamentari che spero accresca ancora di più. Così come sulle vertenze aperte a partire dalla Novolegno che deve essere presa in carico dai parlamentari”. In chiusura un passaggio sulla Lioni Grottaminarda, che venerdi porterà a scendere in piazza sindacati e lavoratori. "il Governo è molto attivo su questo, tanto che nello sblocca-cantieri stiamo lavorando alla gestione che passerà in capo al Provveditorato Opere Pubbliche. Servono i dati chiesti dal Mise all'ex commissario. La gestione è sicuramente positiva si va verso una risoluzione della vertenza"