Ciampi: "Non c'è alternativa al dissesto" L'ex primo cittadino sposa in pieno la linea sostenuta dal Procuratore della Corte dei Conti

Ad Avellino torna a parlare l'ex sindaco cinque Stelle Vincenzo Ciampi e lo fa prendendo spunto dalle parole del Procuratore regionale della corte dei conti della Campania Michele Oricchio. Se non ci sono concrete possibilità di risanare, bisogna andare al dissesto. C'è una pronuncia della Consulta che indica proprio questa direzione, aveva dichiarato oricchio. Oggi Ciampi sposa in pieno questa linea. "Il Procuratore dice chiaramente - dichiara l'ex primo cittadino avellinese - che senza una certezza sul rientro e il recupero delle somme, non c'è altra soluzione che la dichiarazione di dissesto". La decisione spetterà nelle prossime settimane alla terna commissariale guidata da Giuseppe Priolo, duramente attaccata dall'ex consigliere di opposizione Dino Preziosi per il quale non ci sarebbe la volontà di fare chiarezza sui conti delle casse comunali