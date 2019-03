Primarie Pd, D'Amelio: "Giornata straordinaria" "Entusiasmo e determinazione per ripartire"

"Da circa un'ora sono chiuse le urne delle Primarie. I dati che arrivano sono straordinari: entusiasma e spinge a ripartire con maggiore determinazione il dato dell'affluenza. Oggi hanno votato circa un milione e mezzo di italiani.

Indipendentemente dagli eletti alle Assemblea nazionale e regionale, ai quali comunque auguro sin da ora buon lavoro, è stata una grande giornata per la democrazia: un segnale forte che arriva dal popolo in carne e ossa del centrosinistra.

Il Partito democratico ha dimostrato di essere vivo e di poter dare ancora tanto alla società e alla politica italiane. Una prova di forza che ci chiama a maggiore responsabilità: ripartiamo da oggi, ripartiamo dalla voglia degli italiani di dire la propria e di farlo attraverso un soggetto politico di centrosinistra.

Un grazie ai tantissimi volontari che hanno impegnato il loro tempo affinché tutto si svolgesse regolarmente". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio commentando i dati dell'affluenza alle Primarie del Partito democratico.

La nota del Partito Democratico Federazione provinciale di Avellino:

“Con questa bella giornata di partecipazione democratica il Pd ha dimostrato di essere un soggetto politico vivo nella società italiana e capace di mobilitare una comunità vera, fatta di donne e uomini in carne ed ossa che in una domenica di sole sceglie di partecipare e di impegnarsi” afferma il segretario provinciale del Pd irpino Giuseppe Di Guglielmo.

“Anche in una fase politica complicata, l’Italia e l’Irpinia hanno dimostrato di non essere assuefatte al populismo e alla demagogia della lega e dei 5 Stelle. Oggi il Pd riscopre la forza di un popolo che ci obbliga a costruire un’alternativa credibile e vincente al governo gialloverde. Il mio grazie va a tutti i volontari che anche oggi hanno consentito che si realizzasse questa bella festa democratica” conclude Di Guglielmo.