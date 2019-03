Nasce il circolo della Lega a Santo Stefano del Sole A guidarla il noto imprenditore Gianni Toriello

Nasce il circolo della Lega a Santo Stefano del Sole. A guidare il partito di Salvini nel comune di Santo Stefano sarà il capo dell’opposizione in consiglio comunale, il noto imprenditore Gianni Toriello.

Già da tempo politicamente vicino alle posizioni di Sabino Morano, con la nomina di quest’ultimo a coordinatore provinciale della Lega, Toriello ha voluto dare vita al partito nel suo paese, per dare in questo modo, una dimensione politica all’impegno civico di "Noi con il cuore" maturato in occasione della scorsa campagna elettorale.

"Ogni giorno nasce un nuovo circolo del nostro partito in Irpinia - commenta soddisfatto Morano - l’entusiasmo che continuamente riscontriamo tra i nostri militanti e sostenitori è il segno tangibile di un percorso vincente. Siamo convinti che in breve tempo saremo la prima forza politica della Provincia.

Non si ferma l’avanzata leghista in terra irpina assicurano dal coordinamento Provinciale, nuove importanti adesioni sono previste per il prossimo fine settimana in Alta Irpinia così come nel Baianese."