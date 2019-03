Furia De Luca: "Salvini? Spacca il paese e pensa ai tweet" Il governatore ad Avellino per la presentazione del centro oncologico

Dall'ospedale Moscati, un eccellenza della sanità non solo campana ma italiana, parte una nuova rivoluzione ospedaliera. Parole del governatore Vincenzo De Luca che torna ad Avellino per la presentazione del centro oncologico polispecialistico . “Non c'è più nessun motivo, se non ragioni di mero squadrismo politico, (e qui l'attacco e al ministro Grillo) per mantenere la nostra regione commissariata”. Poi l'affondo contro il vicepremier Salvini. “Spende due terzi della sua giornata a fare tweet. Con l'autonomia differenziata attuerebbero un vero e proprio furto ai nostri danni di 400 milioni di euro solo nella sanità. E' una vergogna, lo aspetto a Napoli per un confronto serio perchè il Sud va rispettato. Stanno spaccando in due il paese e lui pensa ai broccoletti e ai gettoni telefonici”