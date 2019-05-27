MELONI GIORGIA 413
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 127
RONGHI SALVATORE 102
RESCIGNO CARMELA 61
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 57
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 15
FITTO RAFFAELE 15
MELE STELLA 12
TOZZI UGO 11
TISCI ANTONIO 8
LETIZIA MARIA 7
GEMMATO MARCELLO 3
D'URBANO MARGHERITA 1
VINCI LUCREZIA 1
GENTILE ISABELLA 0
LAGROTTA MARIA ROSARIA 0
QUAGLIERI MARIO 0
SICILIANO ALESSANDRA 0
Europee Avellino, i voti per i candidati di Fratelli d'Italia
Le preferenze
Avellino.
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