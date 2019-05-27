SENATORE ALESSANDRA 158
PASQUINO RAIMONDO 149
ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 91
ADESSO RAFFAELLO 88
GALTIERI FRANCESCO 74
RUSSO SIMONA 28
MANZI SILVJA 16
PISICCHIO ALFONSINO 14
DI PALMA NICOLA 11
FASULO ROSSELLA 10
DEL NEGRO SERENA 9
AIUTO DANIELA 8
MANCIERO LUCIA 3
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 2
GADOLA ARNALDO 1
MONTICELLI LUCIANO 1
DI LORENZO LOREDANA 0
DE ANDREIS MARCO 0
Europee Avellino, +Europa: ecco tutti i voti per i candidati
Le preferenze
Avellino.
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