Santa Lucia di Serino, il sindaco è Ottaviano Vistocco Testa a testa: vittoria della lista "Lucioni 4.0" su Discepolo e "Cisterna Vitae"

Ottaviano Vistocco è il nuovo sindaco del comune di Santa Lucia di Serino. Vince con la lista "Luciani 4.0" con 494 voti, pari al 50.67 per cento (7 seggi). Sconfitta, nel testa a testa, per "Cisterna Vitae" con Francesco Discepolo candidato, che si ferma a 481 voti (49.33 per cento) e a 3 seggi.