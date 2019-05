San Michele di Serino, Michele Boccia rieletto sindaco Conferma per il sindaco uscente: sindaco con la lista "Noi" (39.13 per cento)

Michele Boccia si conferma primo cittadino del comune di San Michele di Serino. Sindaco con la lista "Noi" e con 646 voti (39.13 per cento e 7 seggi). Emma De Feo, con la "Svolta Comune", ha ottenuto 583 voti (35.31 per cento e 2 seggi). Un seggio per "Progetto Democratico" e Gianfranco Oliva (422 voti e il 25.56 per cento).