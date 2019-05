Taurasi, Tranfaglia è il nuovo primo cittadino Amministrative 2019, vince la lista "Taurasi Viva" contro "Taurasi Unita"

Antonio Tranfaglia è il nuovo sindaco di Taurasi. Vince la lista "Taurasi Viva" con 1209 voti, pari al 70.83 per cento e che ottiene 7 seggi. Sono 3 quelli di "Taurasi Unita" con il candidato Gerardo Mario Picariello (498 voti per il 29.17 per cento). Sono 19 le schede nulle, 14 quelle bianche.