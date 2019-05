Torrioni, Annamaria Oliviero è il nuovo sindaco Amministrative 2019, battuto Virgilio Donnarumma. Vince la lista "Il Germoglio"

Annamaria Oliviero è il nuovo primo cittadino di Torrioni. Vince la lista "Il Germoglio" con 215 voti, pari al 51.93 per cento (7 seggi). Seconda la lista "La Torre" con candidato Virgilio Donnarumma (198 voti per il 47.83 per cento e 3 seggi). Nessun seggio per "Italia agli Italiani" e Ivano Manno (un voto e 0.24 per cento) e per "La Bilancia" e Simone Mangiapelo (0 voti). Una scheda nulla e una bianca.