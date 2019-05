Gambacorta: non mi lasciate solo. Franza: stavolta vinciamo Elezioni amministrative ad Ariano Irpino. E' ballottaggio...

Hanno atteso lo scoccare della mezzanotte, nel quartier generale di Domenico Gambacorta, in via xxv aprile, per decretare il risultato finale.

In una sala affollatissima, si è sperato fino all'ultimo di poter chiudere la partita al primo turno, ma così non è stato. Tutto da rifare, si andrà al ballottaggio.

A sfidare il sindaco uscente è il giovane candidato del centro sinistra Enrico Franza, il quale è apparso piuttosto fiducioso: "E' stata determinante la nostra unità, ora si riparte con la stessa determinazione che ci ha visto protagonisti e siamo convinti di poter ottenere ancora un ottimo risultato e vincere."

Gambacorta si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, ha ringraziato la sua intera squadra e la città, rivolgendo un appello a tutti i suoi sostenitori: "Non mi lasciate solo".

Si è votato in 25 sezioni. Ben 11 le liste in campo, per un totale di 171 candidati. In lizza per la poltrona da sindaco sono stati in 5: Domenico Gambacorta, Enrico Franza, i primi due al ballottaggio, Mario Iuorio, Generoso Cusano e Anselmo La Manna.

I dati:

Scrutinate 15.085 schede. Mario Iuorio voti: 2910 - 19.69%, Generoso Cusano voti: 1376 - 9.31%, Domenico Gambacorta voti: 7194 - 48.67%, Anselmo Josè La Manna voti: 250 - 1.69%, Enrico Franza voti 3051 - 20.64%.

Il precedente

Nel 2014, il 25 maggio, al primo turno Domenico Gambacorta, ottenne 5437 voti pari al (35,47%), contro Michelino Caso, 3108 consensi (20,27%). Seguiti da Giovanni La Vita 2744, Alessandro Ciasullo 1588, Antonio Santosuosso 1481 e Guido Riccio 969.

Si andò al ballottaggio l’8 giugno 2014 e Gambacorta diventò sindaco della città del tricolle con 6660 voti (53,78%) grazi alla spinta di Forza Italia e 3 liste civiche, contro lo sfidante Michelino Caso che di voti ne conquisto 5723 (46,22) supportato da 6 liste.

Lo stesso Domenico Gambacorta (centrodestra), fu eletto al ballottaggio il 12 giugno 2004 con il 55,3%.

Mentre nel 2009 il centro destra conquistò il Comune di Ariano Irpino con il sindaco Antonio Mainiero grazie a 7.704 voti, pari al 47,87%. Consiglio comunale che fu poi sospeso con provvedimento della prefettura di Avellino e la nomina del commissario Elvira Nuzzolo, a seguito delle dimissioni rassegnate il 9 settembre 2013 da undici consiglieri comunali sui venti assegnati.