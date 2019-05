Il ciclone Della Croce, sbalordisce tutti con 619 preferenze Parla il super votato ad Ariano Antonio Della Croce

"Una grande famiglia a sostegno di un grande uomo. Congratulazioni Antonio della Croce per i tuoi 619 consensi."

E' il messaggio rivolto dai suoi sostenitori al candidato Antonio Della Croce della lista: "Per Ariano Gambacorta sindaco." Ex presidente del consiglio comunale, da sempre vicino ai bisogni della gente, soprattutto alle fasce più deboli, ha ottenuto il numero più alto di voti in assoluto in questa competizione amministrativa.

Residente nel Rione Martiri, ha portato a soluzione diverse problematiche in silenzio, mostrando grande impegno e determinazione.

"E' un risultato importante che dedico alla mia famiglia, agli amici più stretti e a tutti coloro che hanno creduto nella mia persona. E' uno stimolo in più, per fare sempre meglio. Ci auguriamo ora di poter contribuire tutti alla vittoria del nostro sindaco Domenico Gambacorta, nel segno delle continuità."