"E ora di dire basta a 15 anni di fallimento amministrativo" Ballottaggio ad Ariano Irpino. Parla il candidato sindaco Enrico Franza

Al via la campagna per il ballottaggio. Enrico Franza ringrazia per il consenso ottenuto al primo turno e spinge per il cambiamento nel segno del dialogo con i cittadini. Dopo il consenso ottenuto all’esito del primo turno delle elezioni amministrative, che lo ha portato al ballottaggio, Enrico Franza si rivolge ai propri elettori, ma anche a coloro che sono chiamati ad operare la scelta definitiva dopo la prima tornata elettorale.

"Amici miei, un sentito e affettuoso ringraziamento a tutti voi per il significativo consenso che mi avete attribuito. Onorare la vostra fiducia con passione e dedizione sarà la mia priorità quotidiana. Da ora si riparte da zero. Il ballottaggio è un'altra partita e si gioca ad armi pari.

Gambacorta, sebbene con un notevole schieramento di sei liste e ben 96 candidati, non solo non è stato capace di centrare l'obiettivo, ma si è imbattuto rovinosamente nel giudizio perentorio e senza appello dell'elettorato, il quale lo ha bocciato sonoramente. Difatti, è l'unico candidato sindaco ad aver ottenuto, rispetto alle sue sei liste, il 19% in meno, uno scarto di ben 1642 preferenze. Ciò è chiaramente indicativo di un fallimento dell'operato amministrativo di chi ha governato Ariano senza alcuno spirito di ascolto e di dialogo con i cittadini. Un fallimento che si protrae da troppo tempo, 15 anni ormai, e a cui è ora di dire basta."

Da oggi Enrico Franza ritornerà, nel segno di quanto accaduto nella prima parte della campagna elettorale, tra la gente, nei quartieri e nelle contrade. Prima tappa alle ore 18,30 in contrada Turco, presso i locali parrocchiali, per poi fare rotta in contrada Tesoro, presso il locale circolo ricreativo, alle ore 20,30. Coalizione del centro-sinistra per Enrico Franza Sindaco