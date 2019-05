Ballottaggio ad Ariano, Gambacorta e Franza in piena attività Elezioni amministrative, campagna elettorale in fermento in vista della fase 2

Incontri ravvicinati nei rioni e nelle contrade della città. La sfida tra Domenico Gambacorta ed Enrico Franza è ripartita da zero.

Per il sindaco uscente, il ballottaggio non è affatto una sfida in salita. “Se si fossero stati altri 196 voti, poteva finire prima ma il risultato ottenuto lo considero straordinario. Se vincerà un candidato diverso da me la città non sarà governabile. Ci conviene che la città ad agosto venga comnissariata? I ballottaggi mi divertono, ne ho fatti molti più difficili e con candidato più strutturati.

“Non vera questa storia della ingovernabilità che si vuol far credere alla città, ha detto Enrico Franza da località Turco e Tesoro: “Ci sono tutte le condizioni per poter vincere. La nostra è stata già una vittoria morale. Ora dobbiamo solo rafforzare il coraggio. E questo deve venire da voi. Spirito di condivisione e volontà collettiva di cambiamento. Così possiamo farcela.”

Domani intanto, conferenza stampa del candidato sindaco della Lega Generoso Cusano fermatosi al primo turno, insieme a Mario Iuorio e Anselmo La Manna.

Le parole di Cusano: “Ringrazio mia moglie per essere sempre stata al mio fianco e i miei amici candidati, una squadra sempre unita tanto da diventare una famiglia, ma ringrazio veramente di cuore soprattutto tutti coloro che hanno avuto fiducia nei miei confronti, consentendomi di raggiungere un risultato che considero straordinario. Questo risultato ha un valore tanto più grande se si considera che l’abbiamo raggiunto da soli, senza alcuna alleanza, e ci incoraggia a continuare a batterci per il bene di questa meravigliosa città. Il mio impegno nei confronti degli elettori sarà sempre massimo e costante. Sono ringraziamenti sinceri e sentiti, considerando che è stata una campagna elettorale molto difficile e che ha messo a disagio tantissimi elettori e proprio per questo il mio è un doppio grazie. Ora abbiamo l’ultimo appuntamento per queste votazioni e vi comunico che terrò una conferenza stampa domani sabato 1 Giugno per chiarire la nostra posizione in questo ballottaggio.”

Così Mario Iuorio: “Non siamo andati al ballottaggio per pochi voti ma sono felice ed orgoglioso per i consensi ricevuti. Sono orgoglioso dell’affetto ricevuto in questa campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di Ariano e di questo ne vado fiero. Il mio ringraziamento va alla mia squadra che ci ha messo il cuore. Voglio ringraziare tutti gli attivisti che con il proprio lavoro ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. Voglio ringraziare i parlamentari irpini in particolare Generoso Gigi Maraia per l’attenzione ed il supporto continuo. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Marika e i miei due figli per l’amore con cui hanno addolcito due mesi difficili. Grazie a tutti, il consiglio comunale di Ariano avrà le sue sentinelle.”

Ed infine Anselmo Jose La Manna: “Mi hanno chiesto in tanti, se ero deluso o arrabbiato. Ho risposto che sono sconcertato. Sinceramente mi aspettavo un altro risultato. Ringrazio le 250 persone che mi hanno votato. Mi sono sempre preso il buono e il cattivo dalle tante cose che ho fatto, così come dalle lotte dalle quali ho vissuto in silenzio tutto il brutto di 14 anni di problemi giudiziari. Riparto da dove sono rimasto, continuerò a fare come sempre ma dedicherò molta più attenzione alla mia famiglia.”

Ed è di oggi la nota della coalizione a sostegno di Domenico Gambacorta che riportiamo integralmente.

"Alla luce dei risultati elettorali che hanno visto l’intera coalizione di centro destra - rappresentata dal candidato sindaco Mimmo Gambacorta – raggiungere l’importante traguardo del 61% dei voti con la elaborazione già acquisita di 11 consiglieri comunali, i rappresentanti politici e delle liste civiche insieme ai consiglieri già eletti, ribadiscono la propria lealtà nei confronti della coalizione e del proprio candidato sindaco. La larga maggioranza già conquistata in Consiglio Comunale rispecchia l’inequivoca volontà degli elettori di accordare piena fiducia ai programmi ed ai progetti che l’intera coalizione ritiene vadano attuati nel prossimo quinquennio. Lo straordinario consenso ottenuto va quindi rispettato ed onorato con la più salda coesione. Pertanto, fugando ogni minimo sospetto al riguardo, tendenzialmente divulgato da parti politiche avverse, confermano la ferma volontà di entrare in Consiglio Comunale sotto la guida del candidato sindaco Mimmo Gambacorta, negando sin da ora, qualunque sia l’esito elettorale, il sostegno ad altre improbabili maggioranze."

La nota è a firma dei consiglieri comunali: Antonio Della Croce Filomena Gambacorta Raffaele Li Pizzi Emerico Maria Mazza Giovannantonio Puopolo Daniele Tiso Federico Puorro Raffaella Manduzio Pasquale Puorro Ettore Zecchino Carmine Ruggiero e dei responsabili dei partiti: Ciriaco Nisco Andrea Pisapia Francesco Lo Conte Alessandro Manganiello Mario Manganiello e Giuseppe Maraia.