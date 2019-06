Cusano: "Sarà un voto libero, il nostro progetto andrà avanti" Ballottaggio:"Gambacorta non rappresenta il centro destra. Nel programma Franza, punti in comune"

Nessun apparentamento della Lega in vista del ballottaggio ma se Franza dovesse vincere le elezioni, Generoso Cusano si dice pronto ad offrire il suo massimo sostegno in consiglio comunale per il buon Governo della città.

“E’ un ragazzo stupendo che merita, giovane, l’unica cosa che ci contraddistingue è la politica e io resto fermo sulle mie posizioni. Ci siamo sentiti, ci siamo visti, credo non ci sia nulla di male. Nel suo programma ci sono tre punti che ci accomunano. Certo se dovesse vincere questa sfida, sono certo che egli rappresenterà al meglio la città. Superando gli steccati politici, sono pronto ad offrire il mio sostegno per risolvere insieme le problematiche del territorio. Nessuna politica sottobanco, io resto un uomo per il popolo e il territorio. Oggi ci troviamo di fronte ad una tornata elettorale diversa, il 9 giugno ad Ariano Irpino, ci sarà finalmente un voto libero.”

Lo ha detto il candidato sindaco della Lega arianese Generoso Cusano fuori dalla seconda sfida di domenica 9 giugno. E su Domenico Gambacorta:

“Gambacorta, non ci rappresenta. Il centro destra ad Ariano siamo noi. Questo sindaco uscente, deve prendere atto che il popolo arianese non lo ha voluto. E’ stato già bocciato. Non ci dimentichiamo che a supporto di quella coalizione, all'interno della sua maggioranza dei consiglieri vi è una parte politica che rappresenta il peggiore del centro sinistra, che ha contribuito a distruggere questo territorio e questo paese. Pertanto io lo definisco non di centro destra ma uno che si sta spostando a sinistra, uno di centro sinistra.”

Poi un bilancio sull'attività svolta:

“Abbiamo fatto una grande campagna elettorale sia per le elezioni europee che per le amministrative. Tutto questo, rispetto ad una grande confusione, all’interno della coalizione di Gambacorta. Abbiamo ricevuto consensi che mi hanno dato una lettura chiara. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che hanno votato la mia persona e i candidati, che hanno creduto nel progetto della Lega. Sono soddisfatto, se qualcuno pensa che io sia rimasto deluso, si sbaglia.”

Cosa farà d’ora in avanti Gino Cusano e il suo partito? “Siamo stati ieri sera con il nostro leader Matteo Salvini. Noi non ci fermiamo, i rapporti sono stretti tra di noi. Continuerò a sostenere il progetto Salvini in consiglio comunale, essendo un riferimento della Lega su questo territorio insieme alla mia valida squadra."

Poi Cusano parla della frattura interna al partito che ha fatto molto discutere nel dopo voto: “Abbiamo avuto questo signorino, che parla per conto della Lega, tutti lo conoscono, ha cambiato diversi partiti e oggi si vuole prendere meriti che non gli spettano, per il risultato ottenuto alle europee. Ho informato il partito nazionale, questi soggetti appartengono al passato e non sanno neppure l’abc della politica. La Lega è un partito serio e saprà adottare i provvedimenti necessari in difesa del partito e dell’intero territorio."