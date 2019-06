"Pronti a collaborare con chi condivide il nostro programma" M5S Ariano: Ecco la nostra posizione ufficiale in vista del ballottaggio

Il M5S di Ariano, presente in Comune con due consiglieri, ha deciso di sottoporre agli altri consiglieri ed a tutti i cittadini pochi punti prioritari rispetto ai quali collaborare.



Sanità: l’ospedale di Ariano Dea di I livello non può rimanere sulla carta ma ha bisogno di un’amministrazione che si impegni a realizzare quanto indicato dal Governo. L’amministrazione deve pretendere una Unità Operativa Complessa di Oncologia, la Radioterapia finanziata dal Governo e la Risonanza Magnetica.

Ambiente: Bonifica della discarica di Difesa Grande in danno dell'Asidev, potenziamento delle reti fognarie e dei depuratori; Trasparenza e lotta al clientelismo: graduatorie pubbliche e a scorrimento per l'assegnazione di incarichi e di lavori.

Viabilità: soluzione del traffico di Cardito con divieto di svolta a sinistra e rotonde, variazione del progetto approvato dalla provincia per la costruzione della bretella Manna-Camporeale.



Queste proposte possono essere sottoscritte sul sito www.progettoariano.it da qualsiasi cittadino e saranno al centro dell'azione politica del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale.



Il Movimento 5 stelle ha un unico alleato: i cittadini. Non ci interessano apparentamenti, poltrone o accordi contro natura. Siamo un movimento aperto al dialogo sui temi, non sulle poltrone. Siamo pronti a collaborare nelle istituzioni con chi avrà intenzione di sottoscrivere e realizzare i punti caratterizzanti del nostro programma.