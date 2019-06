Ariano in Movimento a sostegno di Enrico Franza L'appello rivolto alla cittadinanza

Ballottatto di domenica 9 giugno, la nota ufficiale di Ariano in Movimento a sostegno del candidato sindaco Enrico Franza:

"Il primo turno delle elezioni amministrative di Ariano fissa una novità e un importante risultato per la collettività, siamo infatti certi che la presenza in consiglio comunale di Luca Orsogna e di Mario Iuorio darà un notevole impulso a battaglie storiche che riguardano la vita di tutti i cittadini arianesi, specie di quelli più deboli: ambiente, salute, lavoro, lotta al clientelismo, trasparenza nella vita amministrativa.

Il secondo turno, il ballottaggio, che si terrà il 9 giugno vedrà confrontarsi il candidato sindaco del centrodestra Domenico Gambacorta e quello del centrosinistra Enrico Franza.

Votiamo e invitiamo la cittadinanza a votare per il candidato sindaco Enrico Franza, con l’obbiettivo di abbandonare al passato il sistema-Gambacorta e la scarsa considerazione che esso ha degli interessi collettivi e dei cittadini più deboli, come abbiamo in questi anni caso per caso, dimostrato e contrastato.

Il risultato del ballottaggio potrebbe essere un ulteriore passo verso una rigenerazione della vita politica e amministrativa di Ariano."Fin qui la nota ufficiale di Ariano in Movimento.