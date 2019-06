Ariano Popolare ringrazia gli elettori e rilancia Gambacorta La nota del portavoce Fabio Gambacorta

La lista civica Ariano Popolare desidera ringraziare i propri elettori per l’ottimo risultato raggiunto alle elezioni amministrative del Comune di Ariano Irpino.

Le 1.102 preferenze raccolte sono motivo di orgoglio per tutti i candidati del gruppo che, con grande spirito di partecipazione alla vita politica locale, hanno voluto dare un contributo, mettendo a disposizione la propria candidatura a servizio della comunità.

L’elezione di Ettore Zecchino al Consiglio Comunale rafforza la vocazione del gruppo ad alimentare il dibattito politico nell’arianese, come già avviene da diversi anni con la proposta di vari convegni su disparate tematiche. Un ringraziamento particolare viene espresso al consigliere uscente Antonio Santosuosso, risultato il primo dei non eletti della lista.

Confidando tuttavia nella forte fiducia espressagli, Ariano Popolare chiede ancora il sostegno dei suoi elettori affinché, domenica 9 giugno, si rechino alle urne per tornare a votare il candidato sindaco Domenico Gambacorta, confermando il risultato che lo ha già visto in larghissimo vantaggio rispetto a tutti gli altri avversari.

La riconferma del sindaco uscente sarà motivo di continuità con l’ottimo lavoro finora svolto dalla passata amministrazione e, per di più, ragione di stabilità per i cinque anni a venire.

In caso contrario, vista la salda maggioranza già definita a sostegno del candidato sindaco Gambacorta con ben 11 consiglieri, la città di Ariano piomberebbe in un’inutile e spiacevole interruzione amministrativa che la lascerebbe a lungo in una situazione di stallo senza rappresentanza politica alcuna. Fin qui la nota di Fabio Gambacorta, portavoce di Ariano Popolare.