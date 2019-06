Ballottaggio, M5S: "Andremo a votare per il bene di Ariano" "Siamo contenti che Franza abbia accolto positivamente quattro punti del nostro programma"

Il Movimento 5 stelle di Ariano Irpino accoglie positivamente la sottoscrizione da parte del candidato Enrico Franza della proposta di collaborazione su quattro punti prioritari dell'azione amministrativa.



La proposta programmatica del Movimento è consultabile e sottoscrivibile da tutti sul sito www.progettoariano.it e sono numerosissimi i cittadini che ad oggi vi hanno aderito.



Sanità pubblica, tutela dell'ambiente, soluzione del problema del traffico di Cardito e lotta al clientelismo sono punti concreti che i consiglieri del M5S Mario Iuorio e Luca Orsogna porranno al centro della loro azione istituzionale all'interno del Comune.



Il Movimento 5 stelle non fa alleanze né apparentamenti, ma è pronto a collaborare nelle istituzioni su proposte e progetti di buon senso, nell'interesse esclusivo dei cittadini.



I cittadini liberi ci chiedono di continuare a batterci per una Ariano migliore ed è questo il motivo per cui il Movimento 5 stelle non si astiene dal voto e non voterà mai per Domenico Gambacorta, principale fautore del degrado e dell'abbandono in cui vive la nostra amata città.