La Manna: Noi votiamo, Gambacorta, ha risolto opere incompiute L'ex candidato sindaco di Arianova si schiera con Domenico Gambacorta

"Non abbiamo ottenuto il nostro sperato seggio in consiglio comunale, mi sarei aspettato molto di più, ma per noi è solo l'inizio di un percorso politico che intendiamo continuare per il futuro di Ariano. Da qui la nostra decisione di appoggiare al ballottaggio, Domenico Gambacorta."

E' quanto afferma l'ex candidato sindaco Anselmo La Manna. "Abbiamo avuto un incontro con il sindaco uscente. Intendiamo portare avanti le nostre proposte. L'accordo è per la città.

Voteremo Gambacorta, perchè vogliamo essere portavoci dei problemi dei cittadini. Franza? Sarà una bravissima persona, ma non gode di nessuna esperienza.

Per noi Gambacorta ha fatto cose importanti, ha risolto situazioni stagnanti e opere incompiute. Ora bisogna solo migliorare ciò che già esiste. Il resto sono esperimenti che non ci danno nessuna garanzia.

Franza è sostenuto da una squadra che non è all'altezza di poter governare una città e lo ha dimostrato anche tra i banchi dell'opposizione. Non si può lasciare la città ad un esperimento politico."