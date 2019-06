"E’ ora di cambiare con coraggio, liberiamoci dalle ambiguità" Ariano verso il voto. L'appello di Enrico Franza

“E’ ora di cambiare con coraggio, liberiamoci dalle ambiguità. Noi realizzeremo le promesse non mantenute."

Ad affermarlo è il candidato del centrosinistra arianese, Enrico Franza, in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno. Futuro, innovazione e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, questi alcuni dei punti affrontati negli ultimi incontri.

“Siamo alle battute finali di una campagna elettorale che è stata intensa ed entusiasmante. Entusiasmo che ha animato noi e il nostro modo di rapportarci alle persone. Quando si intraprende un percorso come questo fatto di critiche, ostacoli, cattiverie gratuite, un solo obiettivo possiamo avere: quello di andare oltre le meschinità e liberarci da una politica che non ha reso le persone libere” afferma Franza. “Una battaglia comune contro un avversario comune” prosegue il candidato del centrosinistra che spiega: “Questa è una sfida libertaria ecco perché abbiamo accolto con piacere l’apertura delle altre forze politiche. Ognuno rimarrà sul proprio fronte politico a combattere la sua battaglia ideale, ma questa volta ci ritroviamo accomunati da uno stesso obiettivo culturale e morale e chi oggi è dotato di etica pubblica non può che unirsi a noi in questa lotta contro chi ha dimostrato tutto fuorché moralità, etica e senso di responsabilità”. “Ora tocca a noi” chiosa Enrico Franza e il suo pensiero va ai giovani. “Ribellatevi – sprona il candidato sindaco – perché il futuro è un nostro diritto/dovere che non si deve rimandare a causa di una politica che vuole imbrigliarci nel nostro presente”.

Quindi l’aspirante fascia tricolore è tornato sul programma elettorale: “In questi giorni abbiamo parlato di start up, di acceleratori di impresa, di sportelli per imprenditoria, fondi europei, green economy, Informagiovani. E ancora, corsi di formazioni su agricoltura e artigianato. Insomma, tante cose che sono realizzabili solo se vi sarà il coraggio di condividere e ammettere gli errori e sollevarsi dalla caduta. Ora dobbiamo sollevarci tutti insieme con coraggio”.