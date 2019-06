La stretta di mano tra Franza e Gambacorta a palazzo di città Il giorno della proclamazione degli eletti in consiglio comunale ad Ariano Irpino

Nella sala Giovanni Grasso, di Palazzo di Città ad Ariano Irpino, si è svolta alla presenza del giudice Pietro Vinetti e della commissione elettorale, composta dal segretario cancelliere e dai vari membri, la proclamazione degli eletti al consiglio comunale. Nelle prime due file, solitamente riservate al pubblico, in una sala super affollata, seduti uno accanto all'altro, da un lato il sindaco eletto Enrico Franza e dall'altro, l'uscente Domenico Gambacorta, sconfitto al ballottaggio.

Dopo la lettura dei nomi degli eletti, l'augurio di buon lavoro a tutti da parte del giudice e la stretta di mano tra applausi, sorrisi, commozione, in clima sereno e di pace elettorale.

Così entrambi sui loto profili facebook

Enrico Franza: "Un giorno emozionante che volevo condividere con voi: oggi inizia il mio mandato da sindaco di Ariano. Grazie per la vostra fiducia. La convertirò in vicinanza e servizi. Sarò il Sindaco di Tutti!"

Domenico Gambacorta: "Auguri di buon lavoro al neo Sindaco di Ariano Irpino. Un affettuoso ringraziamento ai miei 7194 elettori del primo turno, che purtroppo non sono stati decisivi per la mia riconferma a Sindaco della città e ai 6066 elettori del 9 giugno. Grazie per i consensi ricevuti ma grazie soprattutto per le dimostrazioni di affetto, di stima e per la vicinanza di questi giorni."