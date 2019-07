Nasce a Bonito il circolo Lega Salvini Premier Cecilia Vigliotta sarà la coordinatrice

Nasce il circolo Lega Salvini Premier di Bonito, a coordinarlo sarà Cecilia Vigliotta. Il segretario provinciale della Lega Sabino Morano al termine di un partecipato incontro con la base militante locale, ha affidato la guida del neocostituito circolo del Carroccio a Cecilia Vigliotta già militante della prima ora del partito di Salvini.

"Nell’augurare un ottimo e proficuo lavoro a questa nuova realtà militante - commenta Morano- esprimiamo vivissima soddisfazione per il sempre maggiore radicamento territoriale della Lega in Irpinia, una fantastica realtà politica che si incontrerà il 13 e 14 luglio per celebrare la prima festa provinciale della Lega presso l’agriturismo Fattoria Rosabella."