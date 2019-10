Carlo Sibilia arriva in auto blu alla festa dei 5 Stelle Il sottosegretario irpino si è presentato con tanto d’autista e ha provato ad entrare dall’ingresso sbagliato

10 anni sono tanti. Cambiano le cose, le persone e anche le idee. Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia dei 5 Stelle, passato alle cronache nazionali per le scie chimiche e il complotto sull’allunaggio americano, oggi è arrivato alla festa dei 10 anni del Movimento 5 Stelle a Napoli in macchina blu, con tanto di autista, in pieno stile casts da prima repubblica. Sibilia ha provato ad entrare dall’ingresso sbagliato ma le forze dell’ordine glielo hanno impedito.

Dalla lotta alla casta a rappresentare la casta il passo è stato breve.