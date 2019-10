Benvenuto presidente: arriva Conte, città blindata LA DIRETTA Il premier in visita nelle realtà industriali irpine tra Ema, Altergon e all'Omi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Avellino, oggi, per inaugurare le celebrazioni del centenario di Fiorentino Sullo, il politico irpino protagonista della scena politica nazionale dal 1946 al 1987. Fitto il calendario del tour del premier, che seguiremo in diretta con Ottochannel Tv Canale 696 del digitale terrestre.

C'è grande fermento in città per l'arrivo del premier. Massimo il dispiego delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Slitta alle ore 11 l'arrivo del premier, partito con mezz'ora di ritardo dalla Capitale per approdare in città. La prima tappa è prevista presso il Conservatorio «Domenico Cimarosa», per una breve visita. Subito dopo la lectio magistralis incentrata sulla figura di Fiorentino Sullo, al Teatro Gesualdo. Qui ci sara` la partecipazione delle scuole cittadine. Prevista anche la presenza di ministri (Amendola e Boccia); certa quella di politici irpini tra cui Gerardo Bianco e Gianfranco Rotondi (che introdurranno l’intervento del presidente Conte). Annunciata la partecipazione di Ciriaco De Mita. Giuseppe Conte sara` nel pomeriggio alla Ema e all’Altergon di Morra De Sanctis , per poi trasferirsi alla Omidi Vallata. Dai sindacati la consegna di un«Dossier Irpinia», in cui si chiede al premier di bloccare la desertificazione delle realta` produttive in provincia.