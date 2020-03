"Frangipane,il ministro Speranza accerti ogni responsabilita'" La nota del commissario regionale Fdi Iannone

Il ministro Speranza intervenga e accerti ogni responsabilità su quanto accaduto all'ospedale Frangipane di Ariano. Lo chiede Antonio Iannone, Commissario Regionale Fratelli d'Italia.

“Quello che si è verificato presso l’Ospedale di Ariano Irpino merita che il Ministro Speranza se ne occupi. La sanità campana ha mostrato in molti Ospedali tutti i suoi limiti e non certo per l’impegno eroico del personale sanitario. Ariano Irpino è l’emblema di come una struttura destinata a curare sia diventata focolaio per responsabilità organizzative. Non servono passeggiate di passerella degli ispettori regionali ma una seria individuazione delle responsabilità”. Spiega il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.