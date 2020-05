Avellino verso la fase 2, il piano commercio arriva in aula Mercoledi 20 il consiglio comunale a Piasza del Popolo

La fase due entra nel vivo anche ad Avellino. Ieri, la conferenza dei capigruppo ha fissato a mercoledi 20 alle 15 la data del Consiglio comunale in cui dovrà essere approvato il Piano commercio del vicesindaco, Laura Nargi. Ma ci saranno anche un ordine del giorno di «SiPuò» per le fasce deboli e una proposta più organica per le altre categorie produttive da parte dell’opposizione. Il capogruppo di «Avellino prende parte», Francesco Iandolo, ha chiesto anche una discussione sul tema della mobilità alternativa. Intanto, il sindaco Gianluca Festa ha preparato il rimpasto delle deleghe dei dirigenti del Comune. Il comandante dei vigili Michele Arvonio si occuperà del settore Ambiente ma non gestirà più il settore Patrimonio, affidato invece a Luigi Cicalese.