Loffredo: "La Lega sta affondando ovunque in Irpinia" Parla l'ex coordinatore di Ariano del partito di Salvini: "Vi racconto la mia storia"

"Sono uscito dalla Lega a inizio febbraio 2020 per l’arroganza e l’incapacità del commissario provinciale senatore Pasquale Pepe." Antonio Loffredo ripercorre tutte le fasi della sua militanza nel carroccio.

“Aderisco al progetto di Salvini con il coordinatore provinciale Marco Pugliese nel 2017. Ottengo la carica da dirigente dei trasporti, viabilità e urbanistica della provincia di Avellino per Noi con Salvini. Si lavora con il coordinamento di Pugliese per far crescere il partito in Irpinia.

Partecipo alla campagna elettorale per le politiche di marzo 2018, ottenendo un brillante risultato, tanto da portare il coordinatore Pugliese a sfiorare il seggio, ma a non essere non eletto per una situazione paradossale di attribuzione del seggio. Il seggio viene attribuito al coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa, Pugliese fa ricorso ed ancora oggi attende la sentenza su tale ricorso.

Partecipo alla campagna elettorale per le amministrative di giugno 2018 nella città di Avellino, al fianco del candidato sindaco del centro destra Morano Sabino.

Il 22 giugno 2018 ottengo la nomina regionale di responsabile dell’ufficio per la pianificazione strategica e per il controllo di gestione, del dipartimento regionale trasporti, viabilità e urbanistica della Campania, di Noi con Salvini, responsabile regionale dott. Ingegnere Raffaele Pero di Mondragone.

Nel dicembre 2018, successivamente al commissariamento del partito in provincia di Avellino, viene nominato segretario provinciale Sabino Morano e con lui inizia un forte radicamento della Lega su tutto il territorio irpino.

Agli inizi del 2019 vengo nominato coordinatore della Lega per la città di Ariano Irpino, candidandomi anche al consiglio comunale. Presento la lista ad Ariano Irpino con il simbolo della Lega, ricevuto dal coordinatore provinciale Sabino Morano. Tanti problemi nel fare la lista perché chi doveva dare una mano fugge via, ed addirittura fa campagna elettorale contro. Pretendo ed ottengo come candidato sindaco Generoso Cusano, da un po’ di tempo fuori dalla politica che conta. La lista prende su base regionale circa l’8% portando il candidato sindaco in consiglio comunale. Campagna elettorale europee in tutti i comuni irpini, con le elezioni dell’eurodeputato onorevole Valentino Grant, a cui vanno i miei saluti per la sua coerenza.

Alla fine dell’anno 2019 inizia un nuovo commissariamento, dopo le dimissioni per motivi personali di Sabino Morano. Arriva un nuovo commissario provinciale, il senatore Pasquale Pepe della provincia di Potenza. Qualche giorno prima era stato nominato anche il nuovo coordinatore regionale, l’onorevole Molteni della provincia Lombarda. Molteni, coordinatore regionale, non mi ha mai chiamato e mai sentito, politicamente è stato prevenuto nei miei confronti, lo stesso dicasi per Pepe che non ha mai aperto un dialogo serio e costruttivo. Ho subito un attacco politico, come del resto anche tutto il vecchio gruppo dirigente, escluso ballerini e ballerine. Oggi in tanti hanno abbandonato una Lega allo sbando sotto la guida di Pasquale Pepe, a mio giudizio, persona incapace ed arrogante. La Lega in Irpinia ha raggiunto i livelli minimi, un contenitore vuoto di persone e di idee. Tutti sono fuggiti da questo Titanic - conclude Loffredo - affondato da Pepe e soci."