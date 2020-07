Ariano rientrerà nel fondo per le zone rosse Todisco: grazie a Piero De luca per il suo decisivo intervento

"Nella definizione del nuovo articolo 112bis del DL Rilancio, appositamente emendato, sento il dovere di ringraziare Piero De Luca per il suo decisivo intervento che ha consentito di rimediare a un torto ingiustificabile perpetrato nei confronti delle zone rosse campane, a partire da quella di Ariano irpino" così in una notail consigliere regionale Francesco Todisco che continua - La nuova formulazione di questo articolo permetterà a tutti i comuni rientranti nelle zone rosse istituite con provvedimento non solo nazionale, ma anche regionale, di accedere ad un fondo di solidarietà appositamente istituito, qualora la chiusura sia durata almeno 15 giorni, nonché a tutti gli altri comuni particolarmente colpiti da un punto di vista sanitario. Questo consentirà, con un prossimo Decreto del Ministero dell'interno, di estendere ad Ariano e anche alle zone rosse definite dalla Regione Campania in piena emergenza la possibilità di beneficiare delle nuove risorse del fondo dedicato all'emergenza Coronavirus.A lui e agli altri deputati che hanno avuto la sensibilità di porre rimedio alla incomprensibile iniziale esclusione vanno i miei ringraziamenti" conclude Todisco