Crippa: "De Luca, faccia meno comunicazione teatrale" Il vice di Salvini ad Ariano attacca il governatore della Campania

"La politica non ha dato risposte ai cittadini, De Luca si sta occupando di fare una comunicazione teatrale e qui in Campania, abbiamo problemi seri, ospedali che non funzionano e attività che stanno per chiudere nel silenzio generale della politica e della Regione." Lo ha detto ad Ariano il vice di Matteo Salvini Andrea Crippa.

De Luca, pensi a stare meno nel palazzo, a fare comunicazione da social network ed entri in contatto con i territori dimenticati. Ci sono province in Campania, in cui la politica non ha dato risposte e c'è chi sta morendo per la malasanità. Ed inoltre, artigiani e commercianti, che non possono più lavorare e tanti giovani che stanno scappando. La politica io credo che debba un pò più ascoltare e meno pontificare. Ci vuole un governatore più vicino ai cittadini e che stia meno nel palazzo. Badate bene, se fosse accaduto qui in Campania ciò che si è verificato in Lombardia, sarebbe stato un'ecatombe. Ariano è una città che ha sofferto molto. Ne approfitto per fare i complimenti a medici ed infermieri, a tutto il personale sanitario per il lavoro svolto."

E sull'emergenza nazionale legata agli sbarchi in Calabria, Crippa ha affermato: "Questo governo, oltre ad essere bugiardo, agisce in malafede. Mentre ci sono italiani che rischiano il posto di lavoro e il turismo fermo, abbiamo immigrati clandestini che continuano a sbarcare sulle nostre coste, con la connivenza della politica e del Governo."