Ariano, troppi aspiranti sindaci: politica allo sbando Corsa affannata alla poltrona e liste a pioggia, la pandemia non ha insegnato nulla

Politica frammentata ad Ariano in vista delle prossime amministrative. A nulla è valso l’appello del Vescovo Sergio Melillo all’unità nel solo ed esclusivo interesse dei bisogni della città. Tutt’altro. Il quadro che si sta delineando in queste ore, restituisce una realtà ben diversa.

Centro sinistra spaccato con due candidati a sindaco, uno nel Centrodestra, un altro dal Patto Civico ed altri tre tra Movimento Cinque Stelle, Psi e Noi Campani. Tra le candidature certe a sindaco quella di Enrico Franza per il Psi e altri movimenti centristi e di sinistra, Carmine Peluso per il gruppo di Mastella e Giambattista Capozzi per i Cinque Stelle. Incerta la posizione di Luca Orsogna.

Nel Centrodestra il nome più squillante è quello di Marco la Carità. Ma non è fuori dai giochi Domenico Gambacorta.

Ci sono poi anche altre 4 liste civiche orientate su Raffaela Manduzio, Gabriele Li Pizzi, Giancarlo Sicuranza, ed Enzo Lo Conte.

Quadro confuso anche nella Lega dove non si conosce ancora quale sarà il vero destino di Gino Cusano. Ma potrebbero esserci ancota altre sorprese nelle prossime ore.

E dalla città una bocciatura netta. I commenti della gente sembrano essere unanimi: "Non è questo che cercchiamo in un momento tra l'altro tra i più difficili degli ultimi anni per via della pandemia che ha arrecato danni notevoli al tessuto economico della nostra città. Serve un'espressione di sintesi e soprattutto unità politica. Non una corsa affannata alla poltrona di sindaco."