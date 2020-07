In Valle Ufita manifesti 6x3 per accogliere Virginia Raggi La sindaca torna dopo soli sei mesi allo stabilimento IIA di Flumeri

La prima volta che è venuta in Irpinia nel dicembre 2019 non si può dire certo che la sindaca Raggi non sia stata accolta degnamente, tutt’altro. La commessa di 328 nuovi autobus per il Comune di Roma ha risollevato le sorti dello stabilimento irpino della ex Irisbus, e non è cosa da poco. Ma stavolta si è voluto fare di più. Anche in vista della campagna elettorale per le amministrative di settembre, per il suo ritorno in Irpinia il Movimento Cinque Stelle ha fatto stampare e affiggere manifesti 6x3 ad Ariano e in Valle Ufita per accogliere degnamente l'arrivo della sindaca di Roma con su scritto “Bentornata Virginia”. E' la sua seconda visita in sette mesi. Il primo cittadino della capitale domani 20 luglio sarà nuovamente nello stabilimento IIA di Flumeri. Un investimento da 101 milioni: 322 macchine sono finanziate da risorse proprie del Comune più 6 milioni finanziati dal ministero dell’Ambiente. La produzione procede al ritmo di 15 autobus al mese. Per il futuro si dovrebbe ripartire da settembre con le nuove gare Consip e 600 nuovi autob per il piano Tpl incentivato dal Governo.

Il management della IIA ha comunicato, inoltre, la fiducia degli istituti di credito con conseguente disponibilità di maggiore liquidità oltre al ricorso alle disposizioni contenute nel decreto liquidità con garanzia Sace per un prestito per un ammontare di 35 milioni di euro.