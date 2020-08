'Noi Campani' di Mastella ha presentato la lista ad Avellino Aquino: a lavoro per le aree interne

“Abbiamo presentato una lista di candidati al Consiglio regionale molto competitiva, per dare una forte rappresentanza alle aree interne della regione Campania”. Lo ha detto il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino, a margine della presentazione della lista di candidati alle elezioni regionali presso il Tribunale di Avellino, che sosterranno il governatore Vincenzo De Luca.

“Abbiamo puntato – ha spiegato Aquino - su quattro professionisti che per la prima volta sono candidati alle elezioni regionali: Bruno Aliberti, medico di Montoro, Mafalda Galluccio, ex consigliere comunale ad Avellino, Guerino Gazzella, avvocato di Ariano Irpino, e Adele Nigro, medico di Montella”.

In questi cinque anni di governo regionale – ha aggiunto il segretario provinciale - siamo passati dal napolicentrismo al salernocentrismo, per queste ragioni, Noi Campani, lavorerà per interrompere il predominio della fascia costiera a discapito delle aree interne. Abbiamo un progetto politico ambizioso che rivendica una rappresentanza per le aree interne, ma non è una richiesta speculare al nostro movimento, ma è, invece, una visione politica volta a rivendicare un’omogeneità di rappresentanza dei territori. L’Irpinia da troppi anni sconta la mancata presenza nel governo regionale, anche questo ci spinge a condurre una impegnativa campagna elettorale”.

“Puntiamo ad eleggere un nostro consigliere regionale in Irpinia, grazie all’intuizione politica di Clemente Mastella, contribuiremo a scrivere una pagina di buona amministrazione, con uno sguardo attento rivolto alla sanità e alle infrastrutture. La pandemia ci ha insegnato l’importanza degli ospedali di montagna e della rete di emergenza urgenza che in questi anni è stata demolita anche con i tagli dei posti letto”, ha concluso Aquino.