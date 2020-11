Rotondi: "Giusto rifare Dc ma in coalizione con altri" Il parlamentare irpino commenta così l'appello di Cuffaro per una nuova Democrazia Cristiana

Rotondi: Giusto rifare Dc ma dentro coalizione di cattolici e laici "Figuriamoci se non condivido l’appello e l’impegno di Cuffaro per rifare la Dc: è l’impegno di tutta la mia vita. Penso però che non basti ricostruire un partito di ispirazione cristiana. Dobbiamo lavorare a una coalizione nuova in cui la Dc abbia un ruolo trainante. Serve un dialogo tra cristiani e non credenti sui temi proposti dal Santo Padre nelle ultime encicliche. Partiamo da questo, fino alle elezioni c’è tempo per costruire sulla roccia e non sulla sabbia". Così Gianfranco Rotondi commenta l’appello dell’ex governatore siciliano Cuffaro per una nuova Democrazia cristiana.

Sulla ridefinizione dei collegi da parte del Governo Rotondi aggiunge: "Con un apparente atto dovuto, il governo blinda l'attuale legge elettorale lasciando alla Lega il Nord e alla sinistra tutti i collegi da Bologna alla Sicilia con un'alleanza vasta modello De Luca o ancor più vasta comprendendo il movimento cinquestelle. E noi? Proporzionale o morte ''