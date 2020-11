Caldoro nomina il sindaco di Chiusano suo consulente Oggi la nomina di Carmine De Angelis

Si comunica che con atto determinativo l’on. Stefano Caldoro, in qualità di capo dell’opposizione del Centro – destra in Consiglio regionale della Campania, ha disposto la nomina di componente e consulente tecnico-giuridico del capo dell’opposizione nella persona del prof. Carmine De Angelis.

Il Sindaco di Chiusano, in qualità di consulente del capo dell’opposizione al Consiglio regionale, si occuperà di supportare dal punto di vista tecnico e giuridico l’attività del gruppo e dell’on. Stefano Caldoro in particolar modo per ciò che riguarda lo sviluppo delle Aree interne, la programmazione 2021/27, le politiche comunitarie e, infine, il coordinamento dei rapporti tra enti locali.