Lioni-Grotta, i 5 Stelle ci riprovano per il finanziamento Inserito nel testo della legge di bilancio un nuovo emendamento

Il Movimento 5 Stelle fa quello che dice e dice quello che fa. Dopo lo stralcio dell’emendamento sulla tratta Lioni-Grottaminarda – ad opera del Pd – dalla prossima legge di bilancio, c’eravamo impegnati a ripresentare una proposta nella prima occasione utile”, così la deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Pallini.

“Ebbene, con un ottimo gioco di squadra di tutta la deputazione irpina – continua la portavoce avellinese – siamo riusciti ad inserire nel testo un emendamento alla norma relativa al Fondo per la perequazione infrastrutturale. Nello specifico, al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree in Comuni dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a Comuni aventi accesso autostradale diretto. Il riferimento è chiaro ed è alla nostra Lioni-Grottaminarda”.

“Confido nel fatto che stavolta il Pd faccia la scelta giusta in Commissione Bilancio alla Camera, dove noi vigileremo affinché questa grande opportunità, che è strategica non solo per l’Irpinia, possa concretizzarsi con l’appoggio di tutte forze politiche che formano la maggioranza di Governo, consentendo così che quell’opera si avvii finalmente ad essere conclusa”, conclude Pallini.