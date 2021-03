Dimissioni Zingaretti, Petitto: "Ritrovare unità nel Pd" Il consigliere regionale irpino si è detto "sgomento" per l'annuncio del leader Dem

Il consigliere regionale irpino Livio Petitto, iscritto al Partito Democratico, in una nota esprime rammarico per la decisione del segretario nazionale Zingaretti di dimettersi. "La notizia ci ha lasciati sgomenti. Auspico che nell'assemblea nazionale del prossimo 13 e 14 marzo il segretario faccia un passo indietro, è necessario ritrovare unità all'interno del Partito Democratico, per il bene del Pd e di tutto il paese".